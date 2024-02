Putin diz que quase todas as forças nucleares da Rússia foram modernizadas

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que 95% das forças nucleares estratégicas da Rússia foram modernizadas e que a Força Aérea acabou de receber quatro novos bombardeiros supersônicos com capacidade nuclear.

Putin fez os comentários em um discurso gravado para marcar o Dia do Defensor da Pátria da Rússia, que celebra as Forças Armadas, um dia depois de ter voado em um bombardeiro estratégico com capacidade nuclear Tu-160M modernizado.

Na véspera do segundo aniversário do início da guerra na Ucrânia, o líder russo elogiou os soldados que estão lutando lá no que ele chamou de "operação militar especial", saudando-os como heróis que lutam pela "verdade e justiça".