Porto de Paranaguá retoma operações após incêndio suspender embarques em 3 berços

SÃO PAULO (Reuters) - O Porto do Paranaguá, importante exportador de commodities agrícolas do Brasil, informou que foram retomadas neste sábado as operações nos três berços que tiveram atividades paralisadas na sexta-feira após um incêndio.

"As operações no corredor de exportação foram retomadas normalmente às 13h deste sábado, com operações de exportação nos berços 212 e 213 e uma operação de importação no berço 214", afirmou a administração portuária.

Em nota, o porto acrescentou que serviços de manutenção no conjunto de equipamentos do corredor de exportação iniciaram-se também neste sábado, "com vistas ao reestabelecimento pleno das operações para os próximos dias".