Israel e Hamas entram em conflito em Gaza enquanto os esforços de trégua aceleram

Moradores disseram que as forças israelenses bombardearam diversas áreas da região enquanto tanques chegavam a Beit Lahiya e soldados e homens armados travavam batalhas contínuas no setor Zeitoun da Cidade de Gaza – ambos no norte, conquistados no início da ofensiva.

Pelo menos 86 palestinos morreram em ataques israelenses desde sábado, disseram médicos neste domingo.

Os militares de Israel disseram que dois soldados morreram em combates no sul de Gaza e que as suas forças mataram ou capturaram palestinos armados em Zeitoun e em outros lugares.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convocou seu gabinete de guerra para uma reunião na noite de sábado com chefes de inteligência, que retornaram de outra reunião com mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos, que acontecia, em Paris, sobre um possível segundo cessar-fogo em Gaza.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse ao programa da CNN "Estado da União" que os mediadores dos Estados Unidos, Egito, Catar e Israel "chegaram a um entendimento" sobre os contornos básicos de um acordo para liberação de reféns durante as negociações em Paris.

O acordo ainda está em negociação, disse Sullivan, acrescentando que terá de haver discussões indiretas do Catar e do Egito com o Hamas.