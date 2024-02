Brasil e França acertam parceria para combater garimpo ilegal de ouro na Guiana Francesa, dizem fontes

"Os franceses manifestaram intenção de aprofundar o vínculo com o Brasil", afirmou essa fonte, que tem tido reuniões com representantes da diplomacia francesa. Essas tratativas vem ainda da gestão do ex-ministro Flávio Dino, recentemente empossado ministro do Supremo Tribunal Federal.

A versão mais atualizada do texto final proposto pela França foi apresentada ao governo brasileiro em janeiro e está nos últimos ajustes, segundo a fonte, e deve ser assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e ministro do Interior e dos Territórios Ultramarinos da França, Gérald Darmanin.

Uma alta fonte da chancelaria brasileira também confirmou reservadamente o acordo entre os dois países.

Procurados, o Ministério da Justiça e a Embaixada da França em Brasília não comentaram o assunto de imediato.

Os custos previstos do acerto vão ficar a cargo do orçamento de cada uma das instituições, disse uma das fontes da PF. A instituição brasileira vai custear as passagens aéreas e diárias dos brasileiros, mas destacou que uma parte do sucesso da ação depende do custeio, via Fundo Amazônia, para viabilizar as análises laboratoriais em operações conjuntas, acrescentou ela.

A PF já tem presença na Guiana Francesa, com representantes em Saint-Georges do Oiapoque e em Caiena, citou uma das fontes da PF, destacando que o acordo de atuação conjunta com o país vizinho vai reforçar a linha de trabalho da corporação que busca contar com o apoio internacional no combate a crimes ambientais.