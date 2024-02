Biden diz que Israel está pronto para interromper combates em Gaza; Hamas afirma que acordo ainda não foi fechado

Por Samia Nakhoul, Jeff Mason e Nidal al-Mughrabi

DUBAI/WASHINGTON/CAIRO, 27 Fev (Reuters) - Israel está pronto para interromper seus ataques em Gaza durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã em um cessar-fogo que pode ser assinado já na próxima semana, afirmou Joe Biden, embora autoridades do Hamas tenham dito que os comentários do presidente dos Estados Unidos foram prematuros, enquanto estuda uma oferta de trégua.

Os comentários de Biden, gravados na segunda-feira e transmitidos após a meia-noite de terça-feira, foram feitos no momento em que os negociadores tentam fechar o primeiro acordo de trégua prolongada em uma guerra que devasta a Faixa de Gaza desde outubro do ano passado.