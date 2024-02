Brasil está bem posicionado no combate à inflação, mas juro alto nos EUA impõe risco, diz Georgieva

"Um risco para o Brasil, assim como para outras economias que estiveram à frente da curva na luta contra a inflação, é que você pode se ver em um ambiente em que outros não estão ainda cortando as taxas, em particular nos Estados Unidos, e como resultado são mais atraentes para fluxos de capital", disse.

Georgieva afirmou, ainda, que as reformas já implementadas e as em implementação no Brasil vêm na direção correta. Ela classificou a reforma tributária do consumo como "histórica" e disse que seu impacto para a economia será significativo, aumentando o crescimento potencial do país e as oportunidades para a população.

A diretora-gerente também elogiou a política fiscal do país, destacando que a revisão de gastos pode aumentar a eficiência das despesas e que a discussão sobre como controlar os gastos, aliada a uma meta clara de déficit zero, lhe parece preferível à regra de teto de gastos.

(Por Isabel Versiani, em Brasília)