Discussões sobre comunicado do G20 estão progredindo bem, diz representante alemão

BERLIM (Reuters) - As negociações sobre um comunicado conjunto dos líderes de finanças do G20 estão na reta final, disse um representante do governo da Alemanha antes do encontro das autoridades em São Paulo nesta semana.

"Tudo está progredindo muito bem", disse o representante em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, acrescentando que restam apenas alguns pontos de discórdia.

O documento final deixará claro que a economia global está resiliente, mas que existem grandes problemas, como a desigualdade entre os países e o endividamento excessivo, acrescentou o representante.