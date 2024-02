Governo transfere de MP para projeto de lei proposta para reonerar folha

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na noite desta terça-feira a retirada, da Medida Provisória 1202, da proposta de reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, que agora será novamente apresentada ao Congresso por meio de projeto de lei em regime de urgência, conforme o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Em um vídeo para divulgar a decisão, Padilha informou que a MP seguirá tramitando no Congresso para tratar do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que vem sendo criticado pelo governo em função dos impactos nas contas públicas.