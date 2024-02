Hezbollah diz ter disparado grande quantidade de foguetes contra base de vigilância israelense

A missão de manutenção da paz, Unifil, disse ter visto uma "mudança preocupante" nas trocas de disparos entre Israel e o Hezbollah e que estava se envolvendo com as partes para diminuir as tensões e evitar mal-entendidos perigosos.

A base visada pelo Hezbollah na terça-feira foi a mesma atingida em ataques anteriores e, até o momento, não houve nenhum outro sinal de retaliação militar mais ampla por parte do grupo.

Israel afirmou ter atacado as defesas aéreas do Hezbollah em Bekaa na segunda-feira, em resposta à queda de um drone israelense que o Hezbollah afirmou ter derrubado com um míssil terra-ar. O ataque israelense matou pelo menos dois membros do Hezbollah, segundo fontes libanesas.

O Hezbollah então disparou 60 foguetes na segunda-feira contra uma estação do Exército israelense nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel. O grupo não informou quantos foguetes foram disparados na manhã de terça-feira, mas disse que foi uma grande quantidade.

O político do Hezbollah Hassan Fadlallah declarou na segunda-feira que os ataques de Israel em Bekaa "não ficarão sem resposta".

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse no domingo que Israel planejava aumentar os ataques contra o Hezbollah no caso de um possível cessar-fogo em Gaza "até a retirada total do Hezbollah" da fronteira.