Interrupções na internet na Rússia atingem plataformas, mas Instagram volta a ficar disponível

MOSCOU (Reuters) - O Telegram, o aplicativo de mensagens mais usado na Rússia, sofreu uma interrupção temporária nesta terça-feira por motivos ainda sem explicação, enquanto algumas plataformas de mídia social anteriormente bloqueadas, incluindo o Instagram e o Facebook, de repente voltaram a ficar disponíveis no país.

O centro de monitoramento da rede pública de comunicações da Rússia disse nesta terça-feira que seus especialistas registraram uma "falha maciça" do Telegram, embora não tenha ficado imediatamente claro o motivo. O Telegram não respondeu a um pedido de comentário.

"O trabalho do Telegram Messenger e de vários outros serviços na Rússia já está sendo restaurado", disse o Ministério do Desenvolvimento Digital, Comunicações e Mídia da Rússia em um comunicado, acrescentando que também houve falhas no aplicativo fora da Rússia.