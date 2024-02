Taylor Swift apoiará Biden este ano? Ele diz que essa informação é "confidencial"

Por Jeff Mason

NOVA YORK (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, brincou com as teorias da conspiração sobre ele e a superestrela Taylor Swift durante entrevista em um programa de televisão noturno e tinha a resposta pronta ao ser questionado se ela o apoiará em 2024: isso é confidencial.

Durante uma aparição no programa “Late Night with Seth Meyers” da emissora NBC na segunda-feira, o democrata Biden brincou com o comediante Meyers sobre as teorias da conspiração de que o presidente e a cantora e compositora estariam em “conluio”. Meyers disse que pesquisas de opinião recentes mostraram que 18% dos norte-americanos acreditam que Biden e Swift estão trabalhando juntos de alguma maneira.