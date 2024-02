Corpo de Navalny será enterrado na 6ª, esposa teme possíveis prisões

O corpo de Navalny será então enterrado no cemitério Borisovskoye, localizado do outro lado do rio Moskva, ao sul, disse Yarmysh.

Esses eventos, presididos por um padre e acompanhados por coral, geralmente permitem que as pessoas passem pelo caixão aberto do falecido para se despedir. A igreja ortodoxa russa escolhida é um imponente edifício branco em um subúrbio construído no sudeste de Moscou.

Não ficou imediatamente claro como as autoridades garantiriam o controle da multidão.

Mas, a julgar por reuniões anteriores de partidários de Navalny - que as autoridades designaram como extremistas apoiados pelos Estados Unidos -, é provável que haja uma forte presença policial e que as autoridades interrompam qualquer coisa que considerem semelhante a uma manifestação política de acordo com as leis de protesto.

"O funeral será realizado depois de amanhã e ainda não tenho certeza se será pacífico ou se a polícia prenderá aqueles que forem se despedir do meu marido", disse a esposa de Navalny, Yulia, em um discurso no Parlamento Europeu em Estrasburgo, onde foi aplaudida de pé várias vezes.

Navalny, de 47 anos, morreu em uma colônia penal no Ártico em 16 de fevereiro. Seus aliados acusaram o presidente Vladimir Putin de tê-lo assassinado porque o líder russo supostamente não tolerava a ideia de Navalny ser libertado em uma possível troca de prisioneiros.