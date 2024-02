Lula anuncia investimentos para reconectar Brasil com o Caribe

(Reuters) - Em mais um capítulo do esforço brasileiro para retomar a integração regional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira aos países caribenhos investimentos em estradas que ligam o Brasil às Guianas, Venezuela e Suriname, um aporte para o Banco de Desenvolvimento do Caribe e a retomada das representações diplomáticas brasileiras na região.

"Nosso maior obstáculo é a falta de conexões, seja por terra, por mar ou pelo ar. Uma das rotas de integração e desenvolvimento prioritárias para meu governo é a do Escudo Guianense, que abrange a Guiana, o Suriname e a Venezuela. Queremos, literalmente, pavimentar nosso caminho até o Caribe. Abriremos corredores capazes de suprir as demandas de abastecimento e fortalecer a segurança alimentar da região", afirmou o presidente no encerramento da Cúpula da Comunidade do Caribe (Caricom), da qual participou como convidado.

Apesar da proximidade geográfica, o Brasil tem poucas rotas por terra para os três países e, atualmente, não tem ligações diretas por ar, apenas via Panamá ou Estados Unidos.