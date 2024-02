Primeiro satélite espião da Coreia do Norte está "vivo" e pode fazer manobras, diz especialista

Por Josh Smith

SEUL (Reuters) - O primeiro satélite espião da Coreia do Norte está "vivo", disse um especialista espacial da Holanda na terça-feira, depois de detectar mudanças em sua órbita que sugerem que Pyongyang estava controlando a espaçonave com sucesso - embora suas capacidades permaneçam desconhecidas.

Depois de dois fracassos, a Coreia do Norte colocou com sucesso o satélite Malligyong-1 em órbita em novembro. A mídia estatal de Pyongyang disse que ele fotografou locais militares e políticos sensíveis na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e em outros lugares, mas não divulgou imagem. Rastreadores de rádio independentes não detectaram sinais do satélite.