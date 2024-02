Região separatista da Moldávia pede ajuda à Rússia; governo de Chisinau descarta

O congresso aprovou uma resolução dizendo que recorreria às duas Casas do Parlamento russo "com uma solicitação para implementar medidas para proteger a Transnístria em face da crescente pressão da Moldávia".

O Estado não reconhecido, que faz fronteira com a Ucrânia em guerra ao leste, tem mantido sua autonomia de Chisinau por três décadas com o apoio de Moscou, que tem mais de mil soldados no local desde uma breve guerra em 1992.

Após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, as tensões aumentaram em torno da região separatista, que diz ter 220.000 cidadãos russos. As relações entre a Moldávia e a Rússia também se desgastaram, uma vez que o governo da Moldávia tem adotado um rumo pró-europeu e acusado Moscou de tentar desestabilizá-lo.

A presidente Maia Sandu, que encontra-se em Tirana para uma cúpula de países do sudeste europeu, disse que a Moldávia continua comprometida com uma solução pacífica para o conflito na Transnístria.

"O que o governo está fazendo hoje é dar pequenos passos para a reintegração econômica do país", disse ela.

Oleg Serebrian, vice-primeiro-ministro da Moldávia, disse que o congresso foi um evento de propaganda e que a região separatista e todos os cidadãos do país estavam se beneficiando do esforço da Moldávia para ingressar na União Europeia.