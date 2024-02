Trump não consegue pagar caução completa em caso de fraude em Nova York e oferece US$100 mi

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Donald Trump não conseguirá depositar uma caução integral enquanto recorre da sentença que o obriga a pagar 454,2 milhões de dólares em processo civil de fraude em Nova York, e, em vez disso, quer depositar em juízo 100 milhões de dólares, disseram seus advogados nesta quarta-feira.

Trump está recorrendo de uma decisão de 16 de fevereiro do juiz Arthur Engoron, do tribunal estadual em Manhattan, que inclui uma proibição de três anos de ocupar um cargo de chefia em qualquer empresa de Nova York ou de solicitar empréstimos de bancos registrados no Estado.