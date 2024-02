Lula diz que irá reforçar com Maduro empenho do Brasil na defesa da paz na América do Sul

Mais cedo, em declaração à imprensa ao lado de Irfaan, Lula também defendeu a paz na região e disse que o Brasil não aceita a ideia de um conflito na América do Sul.

"A integração com a Guiana é parte da estratégia do Brasil de ajudar não apenas o desenvolvimento, mas trabalhar intensamente para que a gente mantenha a América do Sul como zona de paz no planeta Terra", disse Lula. "Esse é o papel que o Brasil pretende jogar na América do Sul e do mundo."

O território do Essequibo, ocupado pelo Reino Unido quando a Guiana ainda era uma possessão britânica, é rico em petróleo e outros minerais e representa dois terços do país. A Venezuela questiona a posse do Essequibo desde o século 19. No início do século 20, uma mediação feita em Paris deu o território aos britânicos, mas a Venezuela nunca aceitou. Atualmente, a questão deve ser decidida pela Corte Internacional de Justiça, mas o país também não aceita a jurisdição da CIJ.

Em sua fala, Ali, também sem citar diretamente a questão do Essequibo, afirmou que Lula era essencial para a manutenção da paz na região.

Perguntado sobre esse papel pelos jornalistas que cobrem sua visita a Georgetown, Lula disse que era uma "gentileza" de Ali, mas afirmou que o sinal que o Brasil quer dar ao mundo é de diálogo.

"É preciso que a gente tenha um pouco mais de paciência para não gerar mais violência. Quando começa a violência a gente sabe como começa mas não como termina. É mais fácil começar uma reunião antes da violência que tentar fazê-la depois. É esse o sinal que o Brasil quer passar ao mundo", afirmou.