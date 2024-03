Lula faz apelo ao Conselho de Segurança da ONU por fim da guerra em Gaza

"Faço um apelo ao governo japonês, que assume a presidência do Conselho a partir de hoje, para que paute esse tema com toda a urgência. Peço aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que deixem de lados suas diferenças e ponham fim a essa matança", continuou.

O Conselho de Segurança negociou várias resoluções sobre os ataques em Gaza, mas nenhuma foi adiante, a maioria delas vetada pelos Estados Unidos. O país apresentou agora uma proposta de cessar-fogo temporário para ajuda humanitária, mas ainda está em negociação.

"Já são mais de 30 mil mortos. As vidas de milhares de mulheres e crianças inocentes estão em jogo. As vidas dos reféns do Hamas também estão em jogo. Eu quero terminar dizendo para vocês que a nossa dignidade e humanidade estão em jogo. Por isso é preciso parar a carnificina em nome da sobrevivência da humanidade, que precisa de muito humanismo", disse Lula.

Mais cedo, o governo brasileiro divulgou uma dura nota, através do Itamaraty, criticando pesadamente a ação de Israel em que foram mortos palestinos que aguardavam doações de alimentos em Gaza, classificando a situação de "intolerável".

"Declarações cínicas e ofensivas às vítimas do incidente, feitas horas depois por alta autoridade do governo Netanyahu, devem ser a gota d’água para qualquer um que realmente acredite no valor da vida humana", diz o texto.

PAZ E INTEGRAÇÃO NA AMÉRICA LATINA