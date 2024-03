Nicarágua entra com processo na Corte Mundial contra a Alemanha por ajudar Israel

No mês passado, o CIJ afirmou que a alegação sul-africana de que a convenção de genocídio tinha sido violada por Israel não era implausível, e pediu medidas emergenciais, incluindo que Israel interrompesse quaisquer potenciais atos genocidas no enclave. Sob o tratado, os países não apenas concordam em não cometer genocídio, como também em prevenir e punir qualquer possível caso similar. Isso também torna a cumplicidade com o genocídio e a tentativa de genocídio violações do tratado.

A Alemanha é um dos maiores exportadores de armas para Israel, juntamente com os Estados Unidos.

(Reportagem de Stephanie van den Berg e Bart Meijer)