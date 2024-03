Polícia russa se mobiliza em peso para enterro de Alexei Navalny em Moscou

O enterro está programado para acontecer no cemitério Borisovskoye, a cerca de 2,5 km de distância, do outro lado do rio Moskva. O cemitério foi isolado com barreiras de proteção na manhã de sexta-feira.

O Kremlin disse que qualquer reunião não autorizada em apoio a Navalny violaria a lei.

"Apenas um lembrete de que temos uma lei que deve ser seguida. Quaisquer reuniões não autorizadas estarão violando a lei, e aqueles que participarem delas serão responsabilizados - novamente, de acordo com a lei atual", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Ele se recusou a fazer qualquer avaliação de Navalny como figura política e disse que não tinha nada a dizer à família de Navalny.

(Reportagem da Reuters)