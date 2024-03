Armênia diz que está pronta para acordo de paz se Azerbaijão mostrar vontade política

A questão mais polêmica há muito tempo é a região de Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão. As forças de Baku recapturaram a área montanhosa em setembro, após anos de controle da etnia armênia, o que levou a maioria dos armênios étnicos a fugir para a Armênia.

O vice-ministro das Relações Exteriores, Vahan Kostanyan, disse que a Armênia tem a vontade política de normalizar as relações com o Azerbaijão com base nos princípios previamente acordados entre os dois lados.

"Essa é uma questão de vontade política e liderança", disse ele à Reuters em uma entrevista durante o Fórum Diplomático de Antalya, na Turquia.

Kostanyan disse que Yerevan havia demonstrado a vontade política necessária, inclusive nas conversações de sexta-feira entre os ministros das Relações Exteriores da Armênia e da Turquia, o principal apoiador de Baku.

"Agora, se o lado azerbaijano estiver realmente interessado em ter paz, só precisamos concordar em colocar os princípios acordados pelos líderes (no papel) e assiná-los", disse ele.

Entre as questões pendentes está a falta de acordo sobre a fronteira compartilhada, com cada lado mantendo pequenas áreas cercadas pelo território do outro.