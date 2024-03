Drone cai em prédio em São Petersburgo sem vítimas, diz guarda nacional russa

"Primeiro ouvi um assobio, porque tinha acabado de abrir a janela, depois um estalo, um incêndio e um apartamento cheio de fumaça, a janela voou para fora", disse Elena, moradora local, à Reuters. Ela disse que isso aconteceu depois das 7h, horário local.

Um vídeo da Reuters feito no local mostrou a fachada danificada de um prédio com janelas estouradas, varandas danificadas, vidros quebrados e destroços no chão.

Veículos russos de mídia informaram que o incidente poderia ter sido causado por um drone ucraniano abatido, que estava indo em direção a um depósito de combustível próximo.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que "não possuía informações sobre a situação indicada".