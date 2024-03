Agricultores franceses podem realizar mais protestos, diz sindicato

PARIS (Reuters) - Os agricultores franceses poderão realizar mais protestos e bloqueios nas próximas semanas para pressionar o governo a cumprir suas promessas de ajudar o setor, disse o chefe do maior sindicato agrícola da França, o FNSEA, neste domingo.

Os agricultores de toda a Europa vêm protestando há semanas contra o que eles dizem ser regras ambientais excessivamente restritivas, a concorrência de importações de fora da União Europeia, além do aumento dos custos e da baixa renda.

O chefe do sindicato, Arnaud Rousseau, falou à BFM TV no último dia da feira agrícola de Paris e antes de uma reunião entre o presidente da França, Emmanuel Macron, representantes do sindicato dos agricultores e outras partes interessadas no palácio do Eliseu em meados de março.