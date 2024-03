Gantz, ministro do gabinete de guerra israelense, se reunirá com Blinken em Washington na 3ª-feira

JERUSALÉM (Reuters) - O ministro do gabinete de guerra israelense, Benny Gantz, se reunirá com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Washington, na terça-feira, informou seu gabinete.

Gantz também deve se encontrar com a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, e com o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, bem como com membros republicanos e democratas do Congresso dos EUA.