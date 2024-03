Raye bate recorde em premiação da música pop britânica

Mais da metade, 55%, das nomeações deste ano incluíram mulheres – quer como artistas a solo ou como parte de um grupo exclusivamente feminino, afirmou o BPI.

Artista do ano é uma categoria neutra em termos de gênero e agora conta com 10 indicados, depois que os organizadores dobraram o número após protestos sobre uma lista de candidatos exclusivamente masculinos no ano passado.

A cantora norte-americana SZA venceu a categoria de artista internacional do ano com gênero neutro, que agora também conta com 10 indicados, superando nomes como Taylor Swift e Miley Cyrus. Esta última ganhou a canção internacional do ano pelo hit "Flowers".

A banda de indie rock boygenius ganhou o prêmio de grupo internacional do ano

Antes da premiação, Kylie Minogue foi nomeada ícone global do BRITs deste ano, enquanto a banda indie The Last Dinner Party foi revelada como vencedora do prêmio de estrela em ascensão.