Trump vence primárias em Michigan, Missouri e Idaho em demonstração dominante de força

Por Nathan Layne

GRAND RAPIDS, Estados Unidos (Reuters) - Donald Trump venceu facilmente no sábado as prévias republicanas no Michigan, onde o partido tem sido dividido por disputas internas que alguns republicanos temem que possam prejudicar sua campanha no principal campo de batalha, enquanto ele se prepara para eleições gerais de novembro nos Estados Unidos.

O ex-presidente norte-americano também venceu as convenções republicanas de Missouri e Idaho no sábado, de acordo com a Edison Research.