Vice-presidente dos EUA diz que ela e Biden estão "alinhados" em política sobre Israel

Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, disse nesta segunda-feira que ela e o presidente Joe Biden estão em sincronia em relação à política sobre Israel, após seus comentários contundentes pedindo um cessar-fogo e declarando uma “catástrofe humanitária” em Gaza provocarem dúvidas sobre as suas posições.

Durante uma viagem ao Alabama no domingo, Kamala pediu que o Hamas concordasse com um cessar-fogo de seis semanas e disse que Israel precisa fazer mais para permitir que auxílio humanitário entre livremente em Gaza, onde as condições, segundo ela, são “desumanas”.