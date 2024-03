Prates diz que aqueles que ficam com Petrobras sabem que empresa segue rumo certo

Segundo ele, o lucro mostra que os investidores que acreditaram na atual gestão da empresa, que tomou posse no ano passado, tiveram retorno.

"E este é um resultado que de fato orgulha a todos os brasileiros e deve orgulhar a todos os acionistas e investidores também, porque acreditar na Petrobras, confiar na nossa gestão deu resultado", afirmou Prates.

"Este é um resultado para quem fica conosco, sabe que nós estamos no rumo certo e sabe que nós vamos acertar mais à frente."

Os comentários de Prates foram feitos enquanto as ações da estatal despencavam cerca de 10% nesta sexta-feira, com investidores desapontados com a ausência de proposta de distribuição de dividendos extraordinários.

Em 2023, o lucro líquido da Petrobras caiu 33,8% ante o recorde registrado no ano anterior, para 124,6 bilhões de reais, diante de um recuo de 18% do valor do Brent.

O executivo reiterou ainda que a empresa trabalha para avançar na transição energética de forma gradual, investindo na exploração e produção de petróleo e gás, segmento no qual a companhia obtém os maiores retornos, além de buscar integração com atividades de downstream.