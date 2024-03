"Oppenheimer" vence Oscar de melhor filme

Do lado de fora, centenas de manifestantes pró-palestinos, irritados com o conflito entre Israel e Gaza, gritavam e reduziam a velocidade do tráfego nas ruas ao redor do Dolby Theatre. "Enquanto você assiste, bombas estão caindo", dizia um cartaz.

"O Oscar está acontecendo no final da rua, enquanto pessoas estão sendo assassinadas, mortas, bombardeadas", disse a empresária Zinab Nassrou, de 38 anos.

No tapete vermelho, as estrelas desfilaram com silhuetas fortes, brilhos e um toque de rosa inspirado na Barbie.

O apresentador de talk show Jimmy Kimmel, que apresentava o programa pela quarta vez, abriu a cerimônia elogiando e criticando muitos dos indicados e seus filmes.

O comediante elogiou "Barbie", a aventura da boneca cor-de-rosa, por transformar uma "boneca de plástico que ninguém mais gostava" em um ícone feminista.

Antes do filme, havia "mais chances de fazer com que minha esposa comprasse um maço de Marlboro Reds para nossa filha" do que uma Barbie, disse Kimmel na transmissão, que foi ao vivo pela rede americana ABC.