Proibição de casamento entre pessoas do mesmo sexo no Japão é inconstitucional, decide tribunal

Por Sakura Murakami e Kantaro Komiya

TÓQUIO (Reuters) - A proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo no Japão é inconstitucional, afirmou a alta corte da cidade de Sapporo, no norte do país, nesta quinta-feira, a primeira decisão de um tribunal de apelações sobre uma questão que tem dividido os níveis inferiores do Judiciário japonês.

O Japão é o único país do G7 sem proteção legal para uniões entre pessoas do mesmo sexo. Embora apoiadas por 70% da população, elas têm a oposição do Partido Liberal Democrata (PLD), do primeiro-ministro Fumio Kishida.