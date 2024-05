Câmara pode votar urgência de projeto que suspende decreto de armas

A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje (28) a urgência para o PDL (projeto de decreto legislativo) que suspende alguns trechos do decreto que cria novas regras para aquisição e porte de armas e munições no Brasil. O texto foi assinado pelo presidente Lula em julho de 2023 e mira os CACs (caçadores, atiradores desportivos e colecionadores), com restrições a clubes de tiro.

O que aconteceu

Movimento foi costurado com base do governo e bancada da bala. Se a urgência for aprovada, a proposta do deputado Ismael Alexandrino (PSD-GO) poderá ser votada a qualquer momento no plenário. O deputado, que é atirador desportivo, articulou as conversas entre o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e a bancada da bala para chegar a um acordo que atendesse ambos os lados.

O texto derruba oito trechos do decreto. São pontos que, segundo Alexandrino, prejudicavam a prática esportiva e eram as principais demandas dos deputados que representam o setor.