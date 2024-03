Prefeita mais jovem do Equador é encontrada morta a tiros ao lado de assessor

QUITO (Reuters) - A prefeita mais jovem do Equador, Brigitte García, e um assessor foram encontrados mortos a tiros em um carro neste domingo, disse a polícia do país sul-americano, que está enfrentando uma onda de violência devido ao tráfico de drogas, de acordo com as autoridades.

A Polícia Nacional disse que está investigando as mortes de García, prefeita de 27 anos de San Vicente, e de Jairo Loor, após a descoberta de seus corpos na província de Manabi. Ambos sofreram ferimentos de bala, de acordo com a polícia.

García pertencia ao partido Revolução Cidadã do ex-presidente Rafael Correa.