Confiança da indústria do Brasil tem queda em março, diz FGV

Em março, o Índice Situação Atual (ISA) caiu 1,4 ponto, para 96,6 pontos, interrompendo sequência de seis altas consecutivas. Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,4 ponto, para 96,4 pontos.

"O cenário macroeconômico de quedas na taxa de juros, descompressão de custos e o bom momento do mercado de trabalho ainda não causaram um impacto substancial nos segmentos da indústria", explicou Stéfano Pacini, economista da FGV IBRE.

Na semana passada, o Banco Central cortou a Selic novamente, a 10,75% ao ano, distanciando-se ainda mais dos elevados 13,75% em que permaneceu por cerca de um ano até agosto passado.

"O desenvolvimento da nova política industrial e da reforma tributária podem gerar ganhos de confiança do setor. Esses serão fatores chaves para a retomada do crescimento na indústria que ainda luta para manter o ritmo da atividade observada no último trimestre de 2023", completou Pacini.

Em janeiro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um plano de desenvolvimento para a indústria até 2033, uma das ações planejadas pelo governo na tentativa de dar tração ao setor e estimular o crescimento em meio a sinais de desaceleração econômica.

(Por Luana Maria Benedito)