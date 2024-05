Bebê gêmea que caiu de barco durante resgate é encontrada morta no RS

A bebê Agnes da Silva Vicente, de sete meses, foi encontrada morta hoje em Canoas (RS). Ela estava desaparecida desde o dia 4 de maio, quando o barco em que estava com a família virou durante o resgate no município, atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Gabrielli Rodrigues da Silva, 24, confirmou nas redes sociais a morte de Agnes, uma de suas filhas gêmeas. A bebê estava desaparecida desde que caiu na água após ter virado o barco onde a família estava ao ser resgatada.

O Corpo de Bombeiros confirmou que o corpo da bebê foi encontrado. Gabrielli e o pai das meninas, Allisson, publicaram textos no Instagram se despedindo da filha. Os dois chamaram Agnes pelo apelido de "miss simpatia".