Polônia investiga espionagem russa, diz agência de segurança

Buscas foram feitas em Varsóvia e Tychy, no oeste da Polônia, na terça-feira, disse, sem dar mais detalhes.

A operação foi coordenada com outros países, em particular com parceiros da República Tcheca, acrescentou.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, considerou preocupantes os relatos de tentativas pró-russas de influenciar políticos da UE.

"Isso mostra o quão grande é o risco de influência estrangeira", disse Rutte a jornalistas em Haia. "É uma ameaça à nossa democracia, às nossas eleições livres, à nossa liberdade de expressão, a tudo."

Na quarta-feira, o governo tcheco sancionou duas pessoas, incluindo o político ucraniano pró-russo Viktor Medvedchuk e o site de notícias voiceofeurope.com, alegando liderança de uma operação de influência pró-russa na Europa.

As últimas ações da ABW resultaram de uma investigação concluída em janeiro deste ano, na qual um cidadão polonês suspeito de espionagem para os serviços especiais russos foi indiciado.