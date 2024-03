Região do Niágara declara estado de emergência por cautela, antes de raro eclipse

TORONTO (Reuters) - A região do Niágara, no Canadá, declarou proativamente estado de emergência antes de um raro eclipse total do sol em 8 de abril que deve atrair multidões para as suas populares cachoeiras e para as áreas ao redor.

A região do Niágara disse em um comunicado nesta quinta-feira que o presidente regional, Jim Bradley, declarou estado de emergência por “excesso de cautela”.

“Declarar estado de emergência…fortalece as ferramentas que a região tem à disposição para proteger a saúde e segurança dos moradores e visitantes e proteger nossa infraestrutura crítica em qualquer cenário que possa surgir”, afirmou a região do Niágara em um comunicado de imprensa.