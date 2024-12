Morre o ex-AGU e ex-ministro da Defesa Geraldo Quintão, aos 89 anos

Após deixar a AGU, foi ministro da Defesa nos três últimos anos de FHC. "[Quintão] deixou um legado de diálogo, equilíbrio e defesa dos valores democráticos, na busca do bem comum e da estabilidade institucional", diz a nota da AGU.

Mineiro, formado em direito pela USP (Universidade de São Paulo), Quintão trabalhou no Banco do Brasil por quase três décadas. Foi advogado, chefe da assessoria jurídica regional em São Paulo e, depois, chefe da consultoria jurídica geral do banco.