Trump diz que seria uma "grande honra" ir para a prisão por violar ordem de silêncio

WASHINGTON (Reuters) - O ex-presidente dos EUA Donald Trump disse que seria “uma grande honra” ir para a prisão por violar uma ordem de silêncio imposta pelo juiz de seu próximo julgamento por acusações decorrentes de um pagamento secreto a uma estrela pornô.

“Se este partidário enviesado quiser me colocar na situação de falar a VERDADE aberta e óbvia, terei prazer em me tornar um Nelson Mandela dos tempos modernos – será minha GRANDE HONRA”, publicou Trump no sábado em sua plataforma Truth Social.

Trump estava se referindo ao juiz Juan Merchan, que presidirá seu julgamento no tribunal estadual de Nova York, em Manhattan, sob acusações criminais de encobrir um pagamento de 130 mil dólares antes da eleição de 2016 à estrela pornô Stormy Daniels para comprar seu silêncio sobre um suposto encontro sexual.