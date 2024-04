Biden tem 4 pontos de vantagem contra Trump, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

O ex-presidente se declarou inocente das acusações e nega que teve esse encontro. Os outros julgamentos envolvem acusações de que Trump tentou reverter sua derrota eleitoral em 2020 ou que manteve irregularmente documentos sensíveis após deixar a Presidência em 2021. Trump se declarou inocente de todas as acusações.

As vulnerabilidades de Biden incluem preocupações com sua idade -- ele tem 81 anos -- e fortes críticas de uma parcela do Partido Democrata pelo seu apoio à guerra de Israel contra militantes do Hamas.

A pesquisa, que consultou adultos ao redor do país, incluiu muitas maneiras de medir o apoio a Biden e Trump, de 77 anos, e a maioria apontou para uma eleição acirrada.

Biden teve uma vantagem menor -- de apenas 1 ponto percentual - entre todas as pessoas que responderam, mas sua vantagem entre eleitores registrados é significativa porque é mais provável que quem já está registrado para votar o fará em novembro. Apenas dois terços dos eleitores elegíveis participaram da eleição presidencial de 2020, na qual Biden derrotou Trump.

O ex-presidente liderou entre os entrevistados sem diploma universitário, enquanto Biden foi melhor entre aqueles que tem um diploma.

A pesquisa Reuters/Ipsos incluiu respostas de 833 eleitores registrados que foram entrevistados pela internet ao redor do país. Tem uma margem de erro de cerca de 4% para eleitores regitrados.