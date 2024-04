Eleitores indianos querem empregos e preços mais baixos, mostra pesquisa

Nesta sexta-feira, Modi atacou o principal partido de oposição, o Congresso, por ter recusado o convite para a inauguração do templo.

"Os devotos de Ram do mundo inteiro viram essa sua arrogância... esse é um jogo eleitoral para vocês", disse Modi em um discurso de campanha no território federal de Jammu e Caxemira.

O Congresso se recusou a comparecer à inauguração, dizendo que ela havia sido convertida em um "projeto político" do BJP e que a consagração havia sido antecipada "para ganho eleitoral".

Pelo menos 48% dos entrevistados disseram que o templo consolidaria uma identidade hindu, mas uma grande maioria (79%) disse que a Índia pertencia igualmente a cidadãos de todas as religiões, não apenas aos hindus.

Os eleitores também foram atraídos pela crescente posição internacional da Índia, com eventos altamente divulgados, como a presidência indiana do bloco do G20 no ano passado, e Nova Délhi recebendo os líderes do G20 em setembro.

Cerca de 8% dos entrevistados da pesquisa disseram que gostaram do esforço do governo para criar uma melhor imagem internacional da Índia.