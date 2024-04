Sete bebês morrem de infecção bacteriana em hospital de Trinidad

HOUSTON (Reuters) - Sete bebês morreram em quatro dias devido a uma infecção bacteriana no Hospital Geral de Port of Spain, em Trinidad, informaram as autoridades de saúde da ilha.

O Hospital Geral de Port of Spain é o principal centro de saúde da capital da ilha.

O surto ocorreu na unidade de terapia intensiva neonatal do hospital, segundo comunicado da Autoridade Regional de Saúde do Noroeste do país (NWRHA), responsável pela gestão do hospital.