Centenas de manifestantes na capital do Níger pedem saída de militares norte-americanos

Um cartaz escrito à mão em inglês dizia "EUA saem correndo do Níger", em uma demonstração de apoio à junta e à sua decisão, tomada em meados de março, de revogar um acordo que permitia que cerca de mil militares dos Estados Unidos operassem no território a partir de duas bases.

“Estamos aqui para dizer não à base americana, não queremos americanos em nosso solo”, disse a manifestante Maria Saley.

Até o golpe, o Níger era um parceiro-chave de segurança da França e dos Estados Unidos, que tinham o país africano como base no âmbito dos esforços internacionais para conter uma insurreição islâmica que já durava uma década na região do Sahel, na África Ocidental.

Mas as novas autoridades no Níger se uniram às juntas dos vizinhos Mali e Burkina Faso para pôr fim a acordos militares com antigos aliados ocidentais, abandonando o bloco político e econômico regional CEDEAO e promovendo laços mais estreitos com a Rússia.