Chefe do Exército da Ucrânia diz que região leste está sob intenso ataque russo

Por Tom Balmforth

QUIIV (Reuters) - O chefe do exército da Ucrânia disse neste sábado que a situação na região leste do país piorou nos últimos dias, à medida que a Rússia intensificou os ataques blindados e as batalhas pelo controle de uma vila a oeste da cidade devastada de Bakhmut.

A declaração do coronel general Oleksandr Syrskyi, mais de dois anos depois da invasão da Rússia, refletiu o clima sombrio em Kiev, já que a ajuda militar fundamental dos Estados Unidos que Kiev esperava receber meses atrás está presa no Congresso.