Líderes do G7 condenam Irã e alertam sobre risco de escalada no conflito

ROMA (Reuters) - Os líderes dos países do G7 condenaram o ataque do Irã a Israel e disseram neste domingo que trabalharão para tentar evitar uma “escalada regional incontrolável” do conflito no Oriente Médio.

A Itália, que detém a presidência rotativa do G7, convocou uma reunião dos chefes do G7 depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu uma resposta diplomática coordenada ao ataque com drones e mísseis lançados durante a noite pelo Irã.

"Com as suas ações, o Irã avançou ainda mais no sentido da desestabilização da região e corre o risco de provocar uma escalada regional incontrolável. Isto deve ser evitado", disse o comunicado emitido pela Itália.