Nocaute épico consolida UFC como o campeonato dominante da categoria

Por Philip O'Connor

(Reuters) - O nocaute épico de Max Holloway sobre Justin Gaethje faltando apenas um segundo para o fim do relógio em Las Vegas no sábado consolidou mais uma vez o Ultimate Fighting Championship (UFC) como o campeonato mais importante de artes marciais mistas, o MMA, apesar de alguns desafiadores tentarem ameaçar esse domínio.

O fato de o título em disputa – o cinturão “BMF” ou algo como o cinturão do "baddest motherfucker" – no UFC 300 ter sido simplesmente uma invenção para colocar os favoritos dos fãs um contra o outro não tira o brilho do evento; na verdade, só acrescenta mais tempero.