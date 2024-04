Comunidades indígenas do Chile suspendem diálogo com SQM e Codelco sobre lítio

O comunicado acrescenta que as outras comunidades indígenas que participam do diálogo com as empresas não "reconhecem as realidades distintas" do processo.

O conselho indígena, a SQM e a Codelco não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

O anúncio dos grupos indígenas foi feito quase um ano após o presidente chileno Gabriel Boric encarregar a Codelco, maior produtora de cobre do mundo, de liderar os esforços para aumentar o controle estatal sobre projetos estratégicos de lítio, à medida que cresce a demanda pelo metal branco, um componente essencial das baterias de carros elétricos.

(Reportagem de Alexander Villegas)