Cuba pede que EUA aliviem sanções e acabem com tratamento especial a cubanos

Por Nelson Acosta

HAVANA (Reuters) - Cuba afirmou nesta segunda-feira que insistirá, em conversas de alto escalão sobre imigração marcadas para começar na terça-feira, em Washington, para que os EUA aliviem sanções e acabem com um tratamento especial a cubanos entrando ilegalmente em seu território.

As reuniões realizadas duas vezes ao ano foram retomadas em 2022, após serem suspensas durante a presidência de Donald Trump e no meio de um pico recorde de cerca de meio milhão de cubanos entrando ilegalmente nos EUA desde 2021, segundo as autoridades norte-americanas.