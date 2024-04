Israel continua impondo restrições "ilegais" à ajuda em Gaza, diz ONU

"Com pelo menos 70 crianças feridas todos os dias, precisamos que o número de retiradas médicas aumente para que as crianças possam ter acesso aos cuidados de que precisam com urgência", disse Tess Ingram, do Unicef, na mesma coletiva de imprensa, descrevendo casos de crianças que ela conheceu e que sofreram ferimentos a bala e amputações.

"Seus corpos despedaçados e suas vidas fraturadas são uma prova da brutalidade que está sendo imposta a elas."

(Reportagem adicional de Nidal Al-Mughrabi no Cairo)