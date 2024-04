Ataque russo deixa ao menos 13 mortos em Chernihiv, na Ucrânia

"Isso não teria acontecido se a Ucrânia tivesse recebido equipamentos de defesa aérea suficientes e se a determinação do mundo para combater o terror russo tivesse sido suficiente", disse Zelenskiy por meio do aplicativo de mensagens Telegram.

A Ucrânia está enfrentando uma escassez de munição, com o financiamento vital dos Estados Unidos bloqueado pelos republicanos no Congresso por meses e a União Europeia não conseguindo entregar as munições a tempo.

O prefeito interino de Chernihiv, Oleksandr Lomako, disse que três explosões atingiram uma parte movimentada da cidade logo após as 9 horas da manhã, horário local, destruindo um prédio de vários andares.

"Infelizmente, a Rússia continua a se envolver em atividades terroristas contra os civis e a infraestrutura civil, conforme confirmado por esse ataque a Chernihiv mais uma vez", afirmou Lomako à TV ucraniana.

O ministro do Interior, Ihor Klymenko, disse que o ataque matou pelo menos 13 pessoas e feriu mais de 60, em uma declaração no Telegram, enquanto as operações de resgate continuavam.

O ataque também danificou quatro prédios, um hospital, uma instituição de ensino e dezenas de carros particulares, acrescentou ele em um comunicado no Telegram.