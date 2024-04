IBGE despreza boa notícia do governo Lula ao comparar banana com laranja

Ao afirmar que o desemprego "subiu", quando ele caiu comparado com trimestres semelhantes nos últimos dez anos, o IBGE perdeu uma chance de dar uma boa notícia ao governo Lula.

O primeiro trimestre sempre tem uma alta na desocupação em comparação ao último do ano, mais aquecido por causa das contratações temporárias do Natal e Ano Novo. Ou seja, a comparação entre trimestres têm que ser feita com parcimônia.

O desemprego no trimestre encerrado em março deste ano foi de 7,9% segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua. A taxa é mais baixa que os 8,8% do mesmo período de 2023 e beeeeem mais baixa que os 11,1% daquele em 2022.